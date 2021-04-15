السعودية | الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير مشاري بن منصور بن مشعل بن عبدالعزيز

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير مشاري بن منصور بن مشعل بن عبدالعزيز والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل دقيقتين - 4:07 مساءً, 15 أبريل 2021 م
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صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
” بيان من الديوان الملكي “
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن منصور بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود وسيصلى عليها ــ إن شاء الله ــ اليوم الخميس الموافق 3 / 9 / 1442هـ.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون..،،