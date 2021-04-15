السعودية | “الصحة” تسجل 10 وفيات و985 إصابة جديدة بـ “كورونا”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الخميس) تسجيل 985 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 402142 حالة.

وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 6791 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 661 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 386102 حالة، لافتة إلى أن هناك 9249 حالة نشطة حالياً، من بينها 999 حالة حرجة.