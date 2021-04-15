توقعات بأمطار وبرد من الجمعة إلى الاثنين على 5 مناطق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على مناطق المملكة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة قد تتجاوز سرعتها 45كم/س تتسبب في إثارة الأتربة من الجمعة إلى الاثنين.

الحالة المتوقعة:

وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن الحالة من المتوقع أن تكون على مناطق عسير والباحة وجازان ونجران ومكة المكرمة.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني لـ الأرصاد، في تقرير له عن حالة الطقس اليوم الخميس، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وقد تصحب بزخات من البرد على مرتفعات نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة تشمل الأجزاء الشرقية منها، كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، القصيم.

أما عن حالة الرياح السطحية فسوف تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15- 40 كم/ ساعة على الجزء الشمالي والأوسط من البحر الأحمر، فيما ستكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 35 كم/ ساعة.

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