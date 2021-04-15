مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 9987.92 نقطة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-15

متابعات الخليج 365 - واس

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية، اليوم الخميس، مرتفعاً 140.30 نقطة، عند مستوى 9987.92 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.

الأسهم السعودية اليوم:

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، أغلق مؤشر سوق الأسهم الموازية (نمو) مرتفعاً 195.81 نقطة، عند مستوى 24078.56 نقطة، بتداولات بلغت 7 ملايين ريال.

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