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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 9987.92 نقطة

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شكرا لقرائتكم مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند مستوى 9987.92 نقطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-15

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 9987.92 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال

متابعات الخليج 365 - واس

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية، اليوم الخميس، مرتفعاً 140.30 نقطة، عند مستوى 9987.92 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.

الأسهم السعودية اليوم: 

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، أغلق مؤشر سوق الأسهم الموازية (نمو) مرتفعاً 195.81 نقطة، عند مستوى 24078.56 نقطة، بتداولات بلغت 7 ملايين ريال.


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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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