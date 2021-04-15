الحالات الحرجة ترتفع إلى 999 والرياض تسجل 463 إصابة جديدة بـ كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا حيث سجلت منطقة الرياض أعلى معدل إصابات بـ 463 إصابة.

وحلت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بـ164 إصابة، الشرقية 140، القصيم 37، عسير 34.

وارتفع إجمالي حالات الإصابة بكورونا، لـ 402142 حالة بعد تسجيل 985 إصابة جديدة، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي 386,102 بعد تسجيل 661 حالة تعافٍ جديدة، كما ارتفعت الحالات النشطة لـ 9249بينها حالة حرجة 999.

التحذير من التهاون في الاحترازات

وشهدت المملكة خلال الأسابيع الأخيرة زيادة في عدد حالات كوفيد-19 المؤكدة والحالات الحرجة والنشطة الأمر الذي دفع الجهات الصحية والأمنية إلى التحذير من مخاطر التهاون في إجراءات الحد من انتشار الفيروس.

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