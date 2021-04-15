السعودية | الهيئة السعودية للمهندسين: حل النزاعات التعاقدية في 30 يوماً

شكرا لقرائتكم الهيئة السعودية للمهندسين: حل النزاعات التعاقدية في 30 يوماً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت الهيئة السعودية للمهندسين، أن مدة حل النزاعات التعاقدية في البلاد ستصل إلى مدة قياسية فريدة من نوعها في منجز يصل الوقت المقدر له ثلاثين يوماً بعد اتفاق كافة الأطراف وذلك عبر 158 محكماً في مراكز التحكيم الهندسي.

وأوضح الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين، المهندس فرحان الشمري، لـ"العربية.نت"، أن الاختبارات المهنية المعتمدة لدى الهيئة السعودية للمهندسين، هي الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط من حيث الاختبارات المهنية الخاصة بها، التي يأتي منها الأساسيات الهندسية، والممارسات الهندسية مشيراً إلى أن هذا التقدم الملحوظ يأتي بالتزامن مع رؤية "2030" مع مشاركة العديد من الجهات الحكومية التي تأتي في مقدمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

دليل هندسي شامل

كما أضاف: "هناك دليل اعتماد هندسي مهني شامل تم إقراره مؤخراً يعتمد كلياً على الاختبارات المهنية المتوافقة مع تصنيف المهندسين بطريقة عالية الالتزام، تشمل كل من المهندسين بمختلف مسمياتهم، سواء كان مهندسا، أو مهندسا محترفا، أو مهندسا مستشارا، يعتمد على الاختبارات المهنية ونحن في طور العمل به".

وتابع: "نظام ضبط الشهادات المزورة لدى الهيئة السعودية للمهندسين يعتمد على آلية دقيقة جداً تقودنا مباشرة إلى مصدر الشهادة مع التأكد منه بطريقة رسمية عن طريق عدد من الشركات المتخصصة في هذا الشأن، وأنه من خلال هذه الآلية تمكنا من ضبط 995 حالة اشتباه عدم صحة شهادة يأتي السواد الأعظم منها شهادات فنية".

30 يوماً

كما أشار إلى أن "مدة النزاعات التعاقدية اليوم في السعودية ستصل إلى فترة زمنية قياسية قدرت بثلاثين يوماً في حال توافق جميع الأطراف المتنازعة وهو المنجز الذي لم يسبق أن تحقق مسبقاً على أرض الواقع، كما أن هذه النزاعات سيحل بينها 158 محكماً في مراكز التحكيم الهندسي التابعة إلى الهيئة السعودية للمهندسين، وفق الشروط المتفق عليها بين الأطراف بما فيها شرط مركز التحكيم في العقد المتفق عليه".

إلى ذلك يذكر أن الهيئة السعودية للمهندسين كانت قد كشفت في تصريح صحافي لـ"العربية.نت"، أن عدد الشهادات التي قدمت للهيئة من جامعات غير معترف بها في عام 2020م الماضي بلغ أكثر من 16887 شهادة قدمها وافدون يعملون في مختلف مناطق ومدن السعودية.