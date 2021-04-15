طائرة مساعدات إماراتية لدعم متضرري هجوم داعش الإرهابي في موزمبيق

محمد الفلاح - الخميس 15 أبريل 2021

أرسلت دولة الإمارات 36 طناً من المساعدات الطبية والغذائية العاجلة إلى جمهورية موزمبيق، للتخفيف من حدة التداعيات الإنسانية التي تعرضت لها بلدة بالما الساحلية بمقاطعة كابو ديلغادو شمال موزمبيق، نتيجة الهجوم الإرهابي لجماعات مسلحة تنتمي لتنظيم داعش الإرهابي.



وقال سفير فوق العادة ومفوض للدولة جمهورية موزمبيق خالد إبراهيم عبد العزيز شهيل القحطاني: "دولة الإمارات تسعى منذ انضمامها للتحالف الدولي لدحر تنظيم داعش الإرهابي في عام 2014، إلى دعم كافة الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي نحو القضاء على هذا التنظيم ومنع انتشار أيديولوجيته المتطرفة".

وأضاف: "هذه المساعدات الإنسانية العاجلة التي ترسلها دولة الإمارات إلى جمهورية موزمبيق تأتي في إطار توفير الإمدادات الإنسانية والاحتياجات الأساسية للتخفيف عن كاهل المتضررين من الهجوم الإرهابي، كما تأتي ضمن الاستجابة الإنسانية ومساعدة كافة الدول الأفريقية في مثل هذه الظروف الحرجة".

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات أرسلت في وقت سابق مساعدات تحتوي على 8.7 طن من الإمدادات الطبية إلى موزمبيق، لدعم نحو 9 آلاف من العاملين في القطاع الطبي على مواجهة جائحة كوفيد-19.