شكرا لقرائتكم خبر عن 62 مخالفة للتدابير الوقائية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1516 جولة رقابية و 6 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع نتج عنها إغلاق 14 منشأة تجارية مخالفة ورصد 62 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وحالات التكدس وتطبيق توكلنا.

كما تلقى مركز البلاغات بالأمانة 24 بلاغاً، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية والتوعوية المكثفة على المنشآت التجارية والأسواق المركزية، من خلال مبادرة "ممتثل" التي تهدف إلى مساندة جهود الرقابة البلدية، وتعزيز سلوك القدوة المجتمعية، بجانب التوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للوقاية من الفيروس، إضافة إلى رفع مستوى الالتزام ورفع الوعي لدى المنشآت والعاملين فيها.