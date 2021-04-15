شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة لإعطاء اللقاح لذوي الإعاقة دون موعد في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت صحة الشرقية استمرارا لجهود وزارة الصحة في مكافحة جائحة كورونا وللحملة الوطنية التوعوية التي أطلقتها وزارة الصحة تحت شعار "خذ الخطوة" لأخذ لقاح كورونا والتي تشارك فيها عدد من الجهات من القطاعاتكافة ، بمبادرة إعطاء اللقاح للأشخاص من ذوي الإعاقة المستفيدين والمسجلين في جمعية سواعد للإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية مساء أمس الاربعاء في مقر الجمعية بمدينة الخبر .

وقال المدير التنفيذي للجمعية خالد الهاجري منذ انطلاق حملة تطعيم لقاحات كورونا شاهد الجميع التنظيم الرائع في جميع المراكز بالمملكة ، ومدة الانتظار الغير طويلة، حيث كانت رحلة إعطاء اللقاح تسير بطريقة سلسلة بدءاً من ترتيب الدخول والانتظار وحتى الحصول على اللقاح والانتظار بعدها ربعساعة ، فقمنا بالتنسيق والتعاون الغير مستغرب من وزارة الصحة ممثلة في صحة الشرقية بنقل هذا التنظيم الرائع الى مقر جمعية سواعد للاعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية لإعطاء مستفيدي الجمعيةالراغبين بأخذ اللقاح " الجرعة الأولى " بحضور فريق طبي متكامل ، وكان عدد المستفيدين من لقاح كورونا أكثر من 40 مستفيد ما بين رجال ونساء سعوديين وغير سعوديين .

وأضاف الهاجري نثمن لوزارة الصحة بصفة عامة وصحة الشرقية بصفة خاصة الخدمات والجهودالجبارة التي تقدمها، مشيدا بالكوادر الصحية من عناية مميزة لخدمة الجميع في مركز اللقاحات, وتنظيم وتيسير في آلية الحصول على لقاح فيروس كورونا.

يذكر ان مبادرة " خذ الخطوة " التي تقدمها وزارة الصحة لأخذ لقاح كورونا امتدادا للحملة التوعويةضد فيروس (كورونا) كوفيد 19، والتي أطلقتها الوزارة منذ بدء انتشار الفيروس تحت عنوان (الوقاية منكورونا)؛ وتهدف من خلالها إلى توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم ضد فيروس كورونا ، وإرشادهم إلى السلوكيات التوعوية السليمة التي ستُسهم - بإذن الله - في الوقاية منه، والحد من انتشاره