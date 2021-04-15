شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يشدد على عدم تأثر الخدمات بنقل بعض الاختصاصات البلدية إلى البيئة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الخميس مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس عامر المطيري الذي قدم لسموه تقريراً عن مسار نقل بعض الاختصاصات البلدية لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأكد سموه على ضرورة نقل هذه الاختصاصات والمهام حسب الأنظمة والقرارات الصادرة دون أن تتأثر هذه المهام وبالتنسيق بين الجهات الخدمية والحرص على جودة الخدمة المقدمة للمواطن والمقيم.

وقدم المهندس عامر المطيري شكره لسموه الكريم على توجيهاته السديدة وأكد بأن فرع الوزارة يحرص على تسلم المهام التي كلف بها وفق خطة معدة لذلك وحرصاً على جودة هذه الخدمات