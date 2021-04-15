شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يؤكد على أهمية خدمات القطاع التجاري وضمان سلامتها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على أهمية الخدمات التي تقدمها وزارة التجارة والتطور التقني الذي تشهده من خلال تقديم خدمات إلكترونية متميزة للقطاع التجاري والإشراف عليه وضمان سلامة ما يقدم من منتجات للمواطن والمقيم.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم، مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز الخالدي الذي قدم عرضاً عن الآداء التشغيلي لفرع المنطقة.

ونوه الخالدي بما يلقاه فرع الوزارة من الدعم والمتابعة من سمو أمير الشرقية للقيام بمهامه وخدماته للمستفيدين.