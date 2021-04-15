شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة حفر الباطن» : لقاح كورونا دون موعد للفئة العمرية 60 عاماً وأكثر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت صحة حفر الباطن اليوم إتاحة أخذ لقاح كورونا مباشرة دون حجز موعد في تطبيق "صحتي" للفئة العمرية من 60 عاماً وأكثر بالتوجه إلى إحدى مراكز اللقاح في محافظة حفر الباطن المتمثلة في مركز اللقاح في جامعة حفر الباطن، ومركز صحي جنوب أبو موسى، مشيرةً إلى أن مراكز اللقاح تعمل من الساعة الـ 10 صباحاً وحتى الـ 4 مساءً ومن الساعة الـ 8 مساءً وحتى الـ 2 صباحاً طوال الأسبوع.

ودعت صحة حفر الباطن جميع المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق "صحتي" لأخذ اللقاح وفق المواعيد المحددة لهم حفاظاً على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس.