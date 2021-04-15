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السعودية تسجل 985 إصابة جديدة بـ كورونا و10 وفيات

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-15

السعودية تسجل 985 إصابة جديدة بـ كورونا و10 وفيات

تسجيل 661 حالة تعافٍ جديدة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصحة⁩ عن تسجيل (985) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (10) حالات وفيات رحمهم الله.

وأضافت وزارة الصحة أنه تم تسجيل (661) حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (386,102) حالة ولله الحمد.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات

وكانت وزارة الصحة قد توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

مبادرة اللقاح في المنازل

وكانت وزارة الصحة أعلنت مؤخرًا عن تدشين خدمة التطعيم باللقاح للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة وذلك مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار الفيروس.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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