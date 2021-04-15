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شكرا لقرائتكم إغاثي الملك سلمان يسلم مساعدات طبية لمكافحة كورونا في اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-15
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إغاثي الملك سلمان يسلم مساعدات طبية لمكافحة كورونا في اليمن
لتوزيعها في مراكز العزل بمختلف المحافظات
متابعات الخليج 365 - واس
سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمحافظة عدن أمس دفعة جديدة من المستلزمات والمحاليل الطبية وملحقات لجهاز PCR لتوزيعها في مراكز العزل لمختلف المحافظات اليمنية بالتعاون مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
مساعدات إنسانية:
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والحد من آثاره في مختلف دول العالم.
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