إغاثي الملك سلمان يسلم مساعدات طبية لمكافحة كورونا في اليمن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-15

متابعات الخليج 365 - واس

سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمحافظة عدن أمس دفعة جديدة من المستلزمات والمحاليل الطبية وملحقات لجهاز PCR لتوزيعها في مراكز العزل لمختلف المحافظات اليمنية بالتعاون مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.

مساعدات إنسانية:

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والحد من آثاره في مختلف دول العالم.

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