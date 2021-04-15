الأردن: نقف بجانب السعودية بشكل مطلق في وجه ما يهدد أمنها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-15

متابعات الخليج 365 - واس

أدانت الحكومة الأردنية اليوم محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية إطلاق عدد من الطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية باتجاه المملكة العربية السعودية، والتي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

إدانة واستنكار:

وشدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، على موقف الأردن الدائم والثابت إدانة واستنكار هذه الأفعال الإرهابية المتكررة والجبانة واستهداف المنشأة المدنية والحيوية بهدف تقويض الأمن والاستقرار والسلام.

وأكد السفير الفايز وقوف الأردن المطلق إلى جانب المملكة في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها، مجدداً التأكيد على أن أي تهديد لأمن المملكة هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

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