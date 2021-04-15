شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج والعمرة»: 5 خطوات لأداء العمرة للقادمين من خارج المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الحج والعمرة، آليات وضوابط أداء مناسك العمرة للمعتمرين القادمين من خارج المملكة، وحددتها في 5 خطوات.

ووفقا لما أعلنته وزارة الحج والعمرة عبر حسابها في «تويتر»، فإن الخطوات تتمثل في ما يلي: التوجه لمركز عناية في مكة المكرمة قبل 6 ساعات من أداء العمرة، التحقق من حالة التحصين وفقا لنوع اللقاحات المعتمدة، تسليم المعتمر الإسورة الخاصة به والتأكد من ارتدائها خلال وجوده بالمركز وتوجيهه لمركز تجمع الشبيكة، إبراز الإسورة عند الوصول لمركز التجمع للتحقق من بيانات المعتمر والتصريح، الالتزام بتاريخ وفترة العمرة المخصصة للمعتمر.