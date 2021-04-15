شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تصدر توضيحاً بخصوص مواعيد لقاح كورونا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكدت وزارة الصحة حرصها على توفير خدمة مميزة في الحصول على لقاح كورونا ودون انتظار، مطالبة بالالتزام بالحضور حسب الموعد المحدد، وأنه في حالة عدم الحضور فإن ذلك يتطلب حجز موعد جديد مرة أخرى من قِبل المستفيد.

كما أصدرت الصحة توضيحاً مهماً بخصوص أوقات العمل في مراكز لقاحات كورونا الرئيسية خلال شهر رمضان على النحول التالي:

معارض الرياض:

الفترة الأولى: من 5 صباحاً إلى 4:30 مساء

الفترة الثانية: 8:30 مساءً إلى 2:30 صباحاً

معارض الظهران:

الفترة الأولى: من 5 صباحاً إلى 4:30 مساءً

الفترة الثانية: 8:30 مساءً إلى 2:30 صباحاً

مطار الملك عبدالعزيز بجدة

الفترة الأولى: من 5:30 صباحاً إلى 5 مساءً

الفترة الثانية: 9 مساءاً إلى 3 صباحاً

مركز نجود الطبي في المدينة المنورة

الفترة الأولى: من 5:30 صباحاً إلى 5 مساءً

الفترة الثانية: 9 مساءً إلى 3 صباحاً

وأضافت الصحة أن أولوية خدمة كبار السن من المواطنين والمقيمين حسب الفئة العمرية هي من سن 75 سنة فأكثر فقط.