شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ "المطلق" يوضح حكم قضاء الصيام والإطعام عن المتوفي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ الدكتور عبد الله المطلق عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للفتوى حكم من توفى وعليه أيام من رمضان وكيفيه قضائها عنه .

وقال الشيخ عبد الله المطلق على برنامج " فتاوى " المذاع على قناة السعودية أنه يجوز الصيام والإطعام عن المتوفي والأفضل الطعام لأن المتوفي عاجز عن الصيام كما يعجز المريض بمرض مزمن عن الصيام .

وأضاف الشيخ عبد الله المطلق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "من مات وعليه صيام صام عنه وليه " .