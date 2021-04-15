شكرا لمتابعة خبر عن مواعيد العمل في مراكز لقاحات كورونا الرئيسية خلال شهر رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الصحة اليوم الخميس أوقات العمل في مراكز لقاحات كورونا الرئيسية خلال شهر رمضان المبارك 1442 هـ .

وأكدت وزارة الصحة أنه يجب عند عدم الحضور في الموعد المحدد حجز موعد جديد مرة أخرى من قبل المستفيد .

كما أكدت أن الخدمة أولوية لكبار السن من المواطنين والمقيمين حسب الفئة العمرية من 75 عام وأكثر ، ويمكن معرفة المواعيد في معارض الرياض ، ومعرض الظهران ، ومطار الملك عبد العزيز بجدة ، وجامعة أم القرى بمكة المكرمة ، ومركز نجود الطبي بالمدينة المنورة ، وفقاً للإنفوجرافيك المرفق .