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مواعيد العمل في مراكز لقاحات كورونا الرئيسية خلال شهر رمضان

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الصحة اليوم الخميس أوقات العمل في مراكز لقاحات كورونا الرئيسية خلال شهر رمضان المبارك 1442 هـ .

وأكدت وزارة الصحة أنه يجب عند عدم الحضور في الموعد المحدد حجز موعد جديد مرة أخرى من قبل المستفيد .

كما أكدت أن الخدمة أولوية لكبار السن من المواطنين والمقيمين حسب الفئة العمرية من 75 عام وأكثر ، ويمكن معرفة المواعيد في معارض الرياض ، ومعرض الظهران ، ومطار الملك عبد العزيز بجدة ، وجامعة أم القرى بمكة المكرمة ، ومركز نجود الطبي بالمدينة المنورة ، وفقاً للإنفوجرافيك المرفق .

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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