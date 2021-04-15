شكرا لمتابعة خبر عن من هي "شيلا الرويلي" التي اُختيرت ضمن أفضل 25 امرأة مؤثرة عالميًا ؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

اختيرت الرئيسة التنفيذية لشركة "وصاية" العالمية للاستثمار ، إحدى الشركات التابعة لأرامكو السعودية ، شيلا الرويلي، ضمن قائمة "هارت إنيرجي 2021"، لأفضل 25 امرأة مؤثرة في مجال الطاقة.

وتناول حفل تكريم هارت إنيرجي -الذي يُقام في عامه الرابع- الضوء إنجازات النساء اللواتي كان لهنّ تأثير في مجال الطاقة على مستوى العالم.

وقادت شيلا الرويلي خلال عملها في أرامكو السعودية العديد من المشروعات المبتكرة، وشاركت في قيادة فريق إنشاء شركة وصاية، وهي شركة تُعنى بإدارة الاستثمار العالمي ومسؤولة عن استثمار صناديق التقاعد الخاصة بأرامكو.

وقامت شيلا بأنشطة التنوع والشمول في صناعة الطاقة، وهي عضوة في اللجنة التوجيهية للتنوّع والشمول بأرامكو السعودية، حيث تساعد في صياغة سياسات الشركة، وتدعم دخول المزيد من النساء في الأدوار القيادية.