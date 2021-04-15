شكرا لمتابعة خبر عن إمام مسجد: مقولة "تزوج ومهرك علينا" من التخبيب.. وهو من كبائر الذنوب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال الشيخ عبدالمحسن إمام مسجد أن التخبيب أصبح سببا لكثرة حالات الطلاق، وذلك نظرا للجوء الأشخاص لإناث غير متخصصين وهي من كبائر الذنوب يتهاون بها بعض.

وأكد الشيخ عبدالمحسن أن مقولة "تزوج ومهرك علينا تعتبر من التخبيب"، ومتواجدة في المجالس وأصبحت بسهولة تمارس، وهو من كبائر الذنوب ويجعل المرأة تشعر أنها مهددة.

ومن حانبه، أوضح قانوني أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية نص على أن عقوبة نشر الخصوصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتشهير تصل إلى السجن سنة وغرامة 500 ألف ريال.

وأكد القانوني عبر برنامج الراصد أنه في قضية إفساد العلاقة الزوجية تكون العقوبة مشددة، مؤكدا أنها سلوكيات مرفوضة في المجتمع