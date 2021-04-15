شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مسؤول يكشف سبب ارتفاع حالات كورونا في المملكة حالياً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح مدير الصحة العامة بمجلس الصحة الخليجي سبب ارتفاع حالات كورونا في المملكة حالياً وتأثير مخالطة المصاب على الشخص المحصًن .

وأكد مدير الصحة العامة في برنامج الراصد على قناة الإخبارية أن عدم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية وزيادة التجمعات سبب رئيسي لإرتفاع الحالات .

وأضاف مدير الصحة العامة أن المملكة بحاجة إلى الإلتزام بالإجراءات الوقائية لحين الوصول للمناعة المجتمعية من خلال حصول الجميع على اللقاح .

وحول المحصنين الذين حصلوا على الجرعتين ، أكد مدير الصحة العامة أن من تلقى الجرعتين تصل نسبة وقايته من العدوى إلى 95 % من الإصابة ولكن لا يزال هناك احتمال الإصابة .

كما أكد أن المحصن إذا خالط مصاب لا يجب عليه عزل نفسه ، وفي بعض دول العالم لا يحتاج المحصن إلى لبس الكمامة بين أقاربة وكذلك لا يتم عزله بعد القدوم من السفر ، وغيرها من الإمتيازات لأنه يكون أقل خطراً .