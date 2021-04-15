شكرا لمتابعة خبر عن نجاح إستئصال كيس مائي في الكبد بالمنظار الجراحي بمستشفى الملك فهد بالباحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبدالله الغامدي (صدى):

أُجريت في مستشفى الملك فهد بالباحة عملية جراحية ناجحة لمريضة كانت تعاني من آلام شديدة في الجهة اليمنى العليا من البطن بشكل مفاجئ حيث تبين بعد عمل الفحوصات اللازمة من أشعة تلفزيونية ومقطعية وجود كيس مائي كبير (كيس عدري)داخل الكبد بالفص الخامس والسادس والسابع بطول 15سم مع إنفجار للكيس داخل الكبد وكان هذا الكيس ضاغطاً على الحجاب الحاجز في الجهة اليمنى مماأدى إلى التهابات في الفص الرئوي السفلي الأيمن مع تجمع بعض السوائل وصعوبة في التنفس .

وقد تم بعد إستكمال الفحوصات والعلاجات اللازمة إجراء العملية بواسطة المنظار الجراحي لإستئصال الكيس كاملًا مع ماحوله بعد فك جميع الالتصاقات المحيطة بالكبد وبعد العملية تم وضع المريضة بالملاحظة في العناية المركزة ثم بالتنويم العادي حتى تماثلت للشفاء .

وغادرت المستشفى وهي تتمتع بصحة جيدة ولله الحمد.