شكرا لمتابعة خبر عن أوقات العمل بالمستشفيات والمراكز الصحية بصحة الباحة خلال شهر رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبدالله الغامدي (صدى):

أعلنت الشؤون الصحية بمنطقة الباحة عن اوقات العمل للمستشفيات والمراكز المتخصصة والمراكز الصحية بالمنطقة خلال شهر رمضان المبارك، حيث ستكون اوقات العمل بالمستشفيات والمراكز التخصصية على فترتين، فترة صباحية من 10 صباحاً الى 1 ظهراً وفترة مسائية من 9 مساءً الى 12 صباحاً.

كما اوضحت ان العمل بجميع المراكز الصحية سيكون من 10 صباحاً الى 4 مساءً والمراكز الممتدة ( فترتين) من 10 صباحاً الى 4 مساءً و من 9 مساءً الى 12 صباحاً إضافة الى المراكز التي تعمل بنظام 24 ساعة