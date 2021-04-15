ودعت صحة حفر الباطن المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق «صحتي» لأخذ اللقاح وفق المواعيد المحددة لهم حفاظاً على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفايروس.

شكرا لمتابعة خبر عن صحة حفر الباطن: تقديم اللقاحات مباشرة دون حجز موعد للفئة العمرية من 60 عاماً وأكثر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية