بالفيديو .. الفرق بين مكافأة نهاية الخدمة والمستحقات التقاعدية

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أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، اليوم، الفرق بين مكافأة نهاية الخدمة والمستحقات التقاعدية.
وذكرت أن المستحقات التقاعدية تقوم فيها المؤسسة بتسوية وصرفها بناءً على أنظمة التقاعد.
وأضافت أن مستحقات نهاية الخدمة تقوم فيها آخر “جهة عمل” عمل بها الموظف بتسويتها وصرفها.
Source slaati
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