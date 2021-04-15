ملك الأردن يتصل بفتاة حُكم عليها بالسجن بسبب عبارة من 4 كلمات

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أجرى ملك الأردن، الملك عبد الله الثاني، أمس (الأربعاء)، مكالمة هاتفية بفتاة صدر ضدها حُكم بالسجن بتهمة “إطالة اللسان”.
وذكرت الفتاة آثار الدباس، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنها تفتخر بتلقيها اليوم مكالمة من الملك الذي أنصفها، ورفع من معنوياتها عاليا.
وأضافت أنها تفتخر بالملك كأب لكل أردني وأردنية، مؤكدة أنه القائد وتاج فوق الرؤوس، متمنية أن يظل ذخرًا لهم.
وأثارت قضية الفتاة جدلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الحكم عليها بالسجن لمدة عام بسبب إطالة اللسان، لقولها: “أبوي أحسن من الملك”.
Source akhbaar24.argaam
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