شاهد.. غسل صحن المطاف بالمسجد الحرام في خمس دقائق فقط

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أنهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة التطهير والسجاد بالمسجد الحرام، غسل صحن المطاف في ثاني أيام شهر رمضان خلال وقت قياسي.
وأظهر مقطع فيديو، الفرق العاملة خلال قيامها بأعمال غسل صحن المطاف في المسجد الحرام؛ حيث تمت عملية الغسل في مدة زمنية مدتها 5 دقائق.
ونوه مدير إدارة التطهير والسجاد بالمسجد الحرام جابر ودعاني إلى أنه تم ترحيل 291 طناً من النفايات في ثاني يوم من شهر رمضان.
وبيّن ودعاني أن عدد العمال الذين شاركوا في أعمال التنظيف 4 آلاف عامل وعاملة، إلى جانب 1500 حاوية نفايات كبيرة، و1500 حاوية نفايات صغيرة.
Source akhbaar24.argaam
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