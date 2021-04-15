الشيخ “المنيع” يروي قصة أول مناظرة له مع معلمه المصري.. وكيف رد عليه الأخير (فيديو)

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روى عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله المنيع، قصة أول مناظرة له في حياته حينما كان طالباً، مبيناً أنها كانت مع معلم أزهري من الجنسية المصرية خلال حضوره إحدى الندوات في النادي التابع للمعهد العلمي.

وقال المنيع، إن المعلم الأزهري ويدعى محمد سرحان كان مدرساً لمادة “فقه اللغة” داخل المعهد، مشيراً إلى أن أحد موضوعات تلك المادة كانت عن نشأة اللغة الإنسانية.

وأشار إلى أن المعلم شرح وجهة نظره في مسألة نشأة اللغة، حيث طرح عدة آراء هي إما أنها جزء من خلق الله لآدم، أو عن طريق المحاكاة على أساس أن الإنسان يحاكي الحيوانات والظواهر الطبيعية وأصواتها كالرياح والسحب وغيرهما.

ولفت خلال إحدى حلقات برنامج “الليوان” على قناة “روتانا خليجية”، إلى أن الآراء الأخرى التي طرحها المعلم تضمنت بأن تكون نشأة اللغة عن طريق مجموعة من العقلاء اتفقوا على إيجاد لغة يتخاطبون بها بينهم، موضحاً أن المعلم أفصح عن ميوله للرأي القائل بأن نشأة اللغة كانت عن طريق المحاكاة.

ونوه إلى أنه استغل إحدى الندوات بالنادي وكتب رأيه في وجهة نظر معلمه، قائلاً: “إن القول الذي اخترته لا يمكن أن يصدر من مسلم، لأن القرآن مليء بالمناداة بين رب العالمين وآدم وإبليس وبين آدم وزوجه، وهذا قبل أن ينزل آدم وزوجه إلى الأرض، فهذا لا يجوز إلا لمن ينكر القرآن”.

وأضاف أنه بعد إبداء رأيه هذا سأل عنه الشيخ وقال أين “المنيع”، وحينما رآه استطرد: “لا بارك الله فيك لماذا لم تأت إلي وأتفاهم معك وأبين لك وجهة نظرك الخاطئة”، قبل أن يتناقشا في الأمر سوياً.

Source akhbaar24.argaam

