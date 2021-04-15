المعهد السعودي التقني للتعدين يعلن عن وظائف هندسية لحديثي التخرج

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يعلن المعهد السعودي التقني للتعدين عن توفر وظائف هندسية شاغرة للعمل في مقر المعهد بمنطقة الحدود الشمالية (عرعر) لحملة البكالوريوس أو الماجستير في (هندسة الكهرباء، هندسة الميكانيكا، هندسة التعدين) على النحو التالي:

– مساعد مدرب كهرباء

المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير في هندسة الكهرباء (لا يشترط الخبرة).

– مساعد مدرب الميكانيكا

المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير في هندسة الميكانيكا (لا يشترط الخبرة).

– مساعد مدرب تعدين

المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير في هندسة التعدين (لا يشترط الخبرة).

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات الموضحة أعلاه (الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية، هندسة التعدين).

– يفضل إجتياز اختبار ايلتس بدرجة 6 أو أكثر، أو درجة 70 في اختبار التوفل.

– إجتياز المقابلة الشخصية أو أي اختبارات يجريها القسم المختص.

– إجتياز الفحص الطبي.

– معادلة المؤهل إذا كان من خارج المملكة العربية السعودية.

– لا يشترط الخبرة (ستعتبر الخبرة في مجال التدريب والتعليم ميزة إضافية).

ملاحظات:

– لا يعتبر هذا التقديم ترشيح نهائي إنما تقديم فقط.

– يمكن الاستعلام عن نتائج الطلب من خلال بوابة التوظيف.

– تقديم معلومات خاطئة وغير صحيحة أثناء عملية التقديم سيؤدي إلى إلغاء الطلب.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من الأحد القادم 1442/9/6هـ (الموافق 2021/4/18م) عن طريق الرابط: https://bit.ly/3dfEXGD ويستمر حتى الأربعاء 1442/9/16هـ (الموافق 2021/4/28م).

تفاصيل أكثر:

https://www.wadhefa.com/job_a/11495.png

Source wadhefa

