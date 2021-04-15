وزارة الدفاع تعلن فتح باب التسجيل لحملة الثانوية في كلياتها العسكرية

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تعلن وزارة الدفاع (اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية) عن فتح باب القبول والتسجيل لخريجي (الثانوية العامة) الراغبين في الالتحاق بالكليات العسكرية لخريجي الثانوية العامة للعام (1442هـ – 1443هـ) في الكليات التالية:
– كلية الملك عبدالعزيز الحربية
– كلية الملك فيصل الجوية
– كلية الملك فهد البحرية
– كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي
شروط القبول:
– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ والولادة (يستثنى من ولد ونشأ مع والده لتواجده للعمل أو الدراسة أو الإجازة بالخارج على أن لا يحمل جواز وجنسية البلد الذي ولد فيه).
– أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
– أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة التابعة لوزارة التعليم (انتظام نهاري) تخصص علوم طبيعية فقط لجميع الكليات.
– أن يكون من خريجي هذا العام ولا يقبل خريجو الأعوام السابقة.
– أن لا تقل النسبة المئوية في الشهادة الثانوية عن (80%) للتخصص العلمي.
– أن يكون قد أدى اختبار القدرات العامة وحاصلا على درجة لاتقل عن (60%) .
– أن يكون قد أدى الاختبار التحصيلي وحاصلا على درجة لاتقل عن ( 60%).
– أن يكون قد أدى إختبار الكفايات.
– أن لا يقل عمر المتقدم عن (17) عاماً ولا يزيد عن (22) عاماً .
– أن يجتاز الفحص الطبي (الأولي والنهائي) وكذلك المقابلة الشخصية.
-أن يكون المتقدم غير متزوجاً.
– أن يتناسب طوله مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى (165 سم – 52 كجم) والحد الأعلى (188 سم – 95 كجم).
– لا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية التابعة للجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية.
– تعد نتائج الفحص الطبي نهائية ولا يحق للطالب المطالبة بإعادة الكشف الطبي أو معرفة أسباب عدم اللياقة الطبية.
– أن يجتاز اختبارات القبول الشامل واللياقة البدنية وأن يجتاز اختبار القدرات الخاصة للكليات التي تتطلب ذلك.
للإطلاع على تفاصيل الشروط وإرشادات الكشف الطبي: إضغط هنا
مزايا الالتحاق بالكليات العسكرية لحملة الثانوية:
– تتكفل الكلية التي التحق بها الطالب بتوفير المستلزمات الدراسية التي يحتاجها خلال فترة الدارسة.
– تصرف للطلبة الملتحقين جميع الملابس العسكرية اللازمة خلال فترة الدراسة.
– جميع الكليات العسكرية تحتوي على صالات للطعام تقدم ثلاث وجبات غذائية مجانية.
– تتكفل الكلية التي التحق بها الطالب بتوفير السكن الداخلي الملائم ضمن منشآتها خلال فترة الدراسة.
– تؤمن الكلية التي التحق بها الطالب العلاج في المستوصف التابع لها ، أو في أحد أفرع مستشفيات القوات المسلحة.
– يمنح الطالب مكافأة شهرية تعادل نصف الراتب الشهري الاساسي لرتبة ملازم طول فترة الدراسة بالكلية.
– مدة الدراسة في الكلية ( 3 ) سنوات فصلين لكل سنة بعدها يحصل الطالب المتخرج على شهادة بكالوريوس في العلوم العسكرية.
– يتم تعيين الطلبة المتخرجين برتبة ملازم بناء على ما نص علية نظام خدمة الضباط ولوائحه التنفيذية بالرتب والألقاب.
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طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من الثلاثاء 1442/10/20هـ (الموافق 2021/6/1م) عن طريق الرابط: https://afca.mod.gov.sa/
تفاصيل أكثر:
https://www.mod.gov.sa/MediaCenter…
Source wadhefa
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