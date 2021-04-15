«الأرصاد»: 5 مناطق سعودية تتأثر بأمطار غزيرة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عدة تنبيهات بشأن حالة الطقس اليوم الخميس، تضمنت هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية وتساقطًا للبَرَد، على مناطق عدة بالمملكة خلال الساعات المقبلة.

ونبّه المركز عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» إلى أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة موضحًا أن الحالة تشمل (الباحة - العقيق - القرى - المخواة - المندق - بلجرشي - بني حسن - فرعة غامد الزناد)، وتشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية وتساقطًا للبرد، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد أيضًا إلى حالة مماثلة، على منطقة عسير ، مشيرًا إلى أنها ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً، وتشمل (أبها - أحد رفيدة - الحرجة - المجاردة - النماص - بارق - بلقرن - تنومة - خميس مشيط - رجال المع - سراة عبيده - طريب - ظهران الجنوب - محايل).



وإلى ذلك، أصدر المركز تنبيها إلى منطقة جازان، تضمن أمطارًا رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، موضحًا أن الحالة تشمل (أبو عريش - احد المسارحة - الحرث - العارضة - صامطة - صبيا - فيفا)، وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

كما نبّه المركز أيضًا إلى أتربة مثارة وأمطار من متوسطة إلى غزيرة بمنطقة مكة المكرمة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية وتساقطًا للبرد ، موضحًا أن الحالة تشمل (الخرمة - المويه - تربة - رنية) وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً .

وأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً اليوم من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل (مدينة نجران ومحافظات خباش وثار ويدمة). وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار وقد تصحب بزخات من البرد على مرتفعات نجران، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الشرقية منها, وكذلك على أجزاء من مناطق الرياض، والشرقية، والقصيم.

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