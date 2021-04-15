بالفيديو.. الشيخ المنيع يجدِّد التذكير باستقلال القضاء السعودي.. وينوه بموقفين

أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله المنيع، أن القضاء السعودي مستقل ولا يتأثر بأحد، مشيرًا إلى أنه تم نقض حكم لصالح الملك فهد وإصدار حكم ضد الملك عبد الله.

وضرب الشيخ المنيع (الذي عمل لمدة 40 عامًا في القضاء، أمثلة تؤكد استقلال القضاء، وذلك خلال استضافته في برنامج «الليوان» على قناة «روتانا خليجية»، قائلًا إن المثال الأول هو دعوى بين الملك فهد- رحمه الله- وعبد الرحمن فقيه حول أرض شرق الطائف، وصدر الحكم لصالح الملك فهد، وجاءت المعاملة لنا في محكمة التمييز ومعي الشيخ عبد الله البسام، وقمنا بنقض الحكم الصادر لصالح الملك فهد وتأييد جانب فقيه، وأضاف أن الملك فهد شكرهم على هذا الموقف الذي رفع من شأن القضاء.

وأضاف الشيخ المنيع أن المثال الثاني، هو قضية الملك عبد الله ، حول أرض بالمدينة المنورة، وصدر حكم ضد الملك عبد الله.

وأشار إلى أنه صدر أيضا حكم ضد الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز، خاص بصك أرض في مكة المكرمة.

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