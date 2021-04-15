أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير 4 مسيرات حوثية مفخخة وصاروخين باليستيين بالأجواء اليمنية أطلقتهما الميليشيات الحوثية تجاه جازان جنوب السعودية، صباح اليوم الخميس.

كما استهدفت الميليشيا الحوثية مأرب بصاروخ باليستي وأنباء عن سقوط ضحايا مدنيين، وفق «العربية».

وفي بيان له، أشار التحالف إلى أن محاولات الميليشيا العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وكان التحالف قد اعترض ودمر العديد من المسيرات الحوثية المفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيات تجاه السعودية في الأيام الماضية.