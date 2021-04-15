«الزعاق» يتوقع  مبشِّرات مطرية.. ويحدِّد أماكن الهطول

توقع المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الخميس- ثالث أيام رمضانـ هطول مبشرات مطرية على بعض مناطق المملكة خلال الساعات المقبلة.

وقال الزعاق خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع «تويتر»: «اليوم الخميس: مبشرات مطرية مشوبة في بعض حالاتها ببرديات في أماكن متفرقة من نواحي نجران وعسير والباحة وبيشة ورنية والخرمة وتربة والطائف وعفيف والحوميات شرق والمدينة والمهد حرات حائل».

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار وقد تصحب بزخات من البرد على مرتفعات نجران، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الشرقية منها, وكذلك على أجزاء من مناطق الرياض، والشرقية، والقصيم.

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