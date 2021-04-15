الحصيني: أمطار مرتقبة على 6 مناطق خلال الـ24 ساعة المقبلة

توقع خبير الأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، خريطة الأمطار خلال الـ24 ساعة المقبلة، على بعض مناطق المملكة، وقال الحصيني إنه يتوقع من اليوم الخميس وحتى صباح غدٍ الجمعة، هطول إطار متفاوتة الشدة من مكان إلى آخر، من خفيفة لغزيرة، مع حبات بَرَد.

وأشار الحصيني إلى أن الحالة المطرية تشمل أجزاء من الباحة، وعسير، والطائف وشرقها بمنطقة مكة، وجنوب وغرب منطقة الرياض، وجنوب وشرق منطقة المدينة المنورة، وجنوب الشرقية، مضيفًا أنها تكون مصحوبة برياح مثيرة للغبار.

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