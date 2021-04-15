طقس ثالث أيام رمضان.. «الصخري»: أمطار وبَرَديات على مناطق عدة

توقع المهتم بالأحوال الجوية أبو عبدالرحمن الحربش الصخري، اليوم الخميس ـ ثالث أيام رمضان- هطول أمطار وبرديات على مناطق عدة بالمملكة خلال الساعات المقبلة.

وقال الصخري عبر حسابه على موقع «تويتر»: «الأمطار والبرديات المتوقعة ظهيرة ومساء اليوم الخميس ٣ رمضان بمشيئة الله جنوب غرب منطقة حائل نواحي الحرة شرق المدينة وشمالها الشرقي - المهد وشرقه- نواحي عفيف والحوميات والخاصرة- شرق الطائف ونواحي الخرمة ورنية وتربة - مرتفعات الباحة وعسير وشرقهما وبيشة وما حولها- شمال غرب نجران».

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار وقد تصحب بزخات من البرد على مرتفعات نجران، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الشرقية منها, وكذلك على أجزاء من مناطق الرياض، والشرقية، والقصيم.

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