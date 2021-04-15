السعودية اليوم / إجراء أكثر من 6 آلاف عملية جراحية في أقسام العمليات بمستشفيات صحة جازان



جيزان 03 رمضان 1442 هـ الموافق 15 أبريل 2021 م واس

أجرت أقسام الجراحة بمستشفيات صحة جازان 6502 عملية جراحية خلال الربع الأول من العام 2021م.

وأبانت صحة جازان أن عدد الجراحات التي أجراها قسم الجراحة بمستشفى صبيا العام بلغ 1113 عملية جراحية، وفي قسم الجراحة بمستشفى الملك فهد 927 عملية جراحية.

وأتم قسم الجراحة بمستشفى الأمير محمد بن ناصر 809 عمليات جراحية، إضافة إلى 4766 عملية جراحية قام بإجرائها أقسام الجراحة بالمستشفيات الأخرى.

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13:44ت م

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