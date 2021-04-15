السعودية اليوم / جامعة جدة تطلق برنامج تعديل المسار المهني "تمّم"



جدة 03 رمضان 1442 هـ الموافق 15 أبريل 2021 م واس

أعلنت جامعة جدة اليوم، عن إطلاقها لمبادرة "تمّم" التي تتيح لخريجيها الذين لم يحصلوا على فرص وظيفية لمدة تزيد عن 6 أشهر, العودة لمقاعد الدراسة وإعادة تأهيلهم من خلال التخصصات المزدوجة أو الفرعية أو الشهادات الاحترافية بحسب طبيعة كلّ تخصص.

وتستهدف هذه المبادرة التي تُعد إحدى مبادرات برنامج "تمكين الخريجين" بالجامعة , إلى سد الفجوة بين التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، والاستفادة من رأس المال البشري، وخفض نسبة البطالة بين الخريجين بصفة عامة وخريجي جامعة جدة بصفة خاصة، علاوة على بناء شراكات متعددة ونوعية مع مؤسسات سوق العمل لتمكين الخريجين وتوظيفهم التي سيستفيد منها خريجي الجامعة في مختلف التخصصات الأكاديمية.

وأوضح معالي رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان, أن من أهم مؤشرات الأداء الرئيسة للمبادرة هو تحقيق نسبة 60% في معدل توظيف خريجي الجامعة خلال 6 أشهر, لافتاً إلى أن المبادرة ستقدّم خدمات جليلة لأبنائنا الخريجين الذين سيسهمون في نهضة هذا الوطن المعطاء.

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13:43ت م

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