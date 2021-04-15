السعودية اليوم / "صحة حفر الباطن" تعلن أخذ لقاح كورونا دون موعد للفئة العمرية 60 عاماً وأكثر



حفر الباطن 03 رمضان 1442 هـ الموافق 15 أبريل 2021 م واس

أعلنت صحة حفر الباطن اليوم إتاحة أخذ لقاح

ودعت صحة حفر الباطن جميع المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق "صحتي" لأخذ اللقاح وفق المواعيد المحددة لهم حفاظاً على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس.

// انتهى //

13:35ت م

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حفر الباطن 03 رمضان 1442 هـ الموافق 15 أبريل 2021 م واسأعلنت صحة حفر الباطن اليوم إتاحة أخذ لقاح كورونا مباشرة دون حجز موعد في تطبيق "صحتي" للفئة العمرية من 60 عاماً وأكثر بالتوجه إلى إحدى مراكز اللقاح في محافظة حفر الباطن المتمثلة في مركز اللقاح في جامعة حفر الباطن، ومركز صحي جنوب أبو موسى، مشيرةً إلى أن مراكز اللقاح تعمل من الساعة الـ 10 صباحاً وحتى الـ 4 مساءً ومن الساعة الـ 8 مساءً وحتى الـ 2 صباحاً طوال الأسبوع.ودعت صحة حفر الباطن جميع المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق "صحتي" لأخذ اللقاح وفق المواعيد المحددة لهم حفاظاً على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس.// انتهى //13:35ت م0081

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