السعودية اليوم / هيئة تقويم التعليم والتدريب ورئاسة الحرس الملكي توقعان اتفاقية تعاون



الرياض 03 رمضان 1442 هـ الموافق 15 أبريل 2021 م واس

وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد" أمس، مذكرة تفاهم مع رئاسة الحرس الملكي، وقعها معالي رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، ومن جانب رئاسة الحرس الملكي معالي نائب رئيس الحرس الملكي الفريق أحمد بن صالح الحمدان، وذلك بمقر رئاسة الحرس الملكي.

وتهدف المذكرة إلى قيام الطرفين بتطوير وتحقيق سبل التعاون بينهما بما يحقق رسالتهما، وفي أي مجال من المجالات الأخرى ذات العلاقة التي يرى الطرفان مناسبة إضافتها خلال مدة سريان هذه المذكرة.

وتسعى هذه المذكرة إلى تحقيق التعاون في مجال أعمال التقويم لرفع مستوى الجودة في جميع أنشطة مرافق الرئاسة التعليمية ممثلة بمعهد الحرس الملكي بالرياض، ومركز تدريب الحرس الملكي بالمنطقة الغربية، وتأهيلها للاعتماد الأكاديمي، والتعرف على فرص التحسين والتطوير من أجل تحقيق أهداف الرئاسة، وتقديم الدعم في بناء نظام الجودة الداخلية في المرافق التعليمية، وتقديم الدعم الاستشاري في بناء وتصميم البرامج الدراسية والمناهج، إضافة إلى تقديم التدريب والتأهيل اللازم في مجال التقويم والجودة والاعتماد الأكاديمي، وتقديم الدعم الاستشاري في الاعتماد المؤسسي لمرافق الحرس الملكي.

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13:17ت م

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