السعودية اليوم / باكستان تسجل 5395 إصابة جديدة بفيروس كورونا



إسلام آباد 03 رمضان 1442 هـ الموافق 15 أبريل 2021 م واس

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 118 حالة وفاة جديدة، و5395 إصابة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 739818 إصابة، منها 77294 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 15872 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 646652 حالة.

// انتهى //

13:05ت م

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إسلام آباد 03 رمضان 1442 هـ الموافق 15 أبريل 2021 م واسسجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 118 حالة وفاة جديدة، و5395 إصابة بفيروس كورونا المستجد.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 739818 إصابة، منها 77294 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 15872 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 646652 حالة.// انتهى //13:05ت م0069

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