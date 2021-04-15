

أبها 03 رمضان 1442 هـ الموافق 15 أبريل 2021 م واس

دشنت أمانة منطقة عسير اليوم، مبادرة بيئية لزراعة 11 ألف شجرة وشتلة من أشجار الطلح.

وأعلن أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي انطلاق المبادرة التي ستشمل جميع مدن ومحافظات المنطقة بغرسه أول شجرة طلح في حديقة المشهد بمدينة أبها.

وتركز المبادرة التي يشارك في تنفيذها عدد من المتطوعين والمتطوعات على زراعة أشجار الطلح في الحدائق العامة والساحات والمتنزهات، بهدف زيادة الرقعة النباتية والحد من التلوث البيئي والتشجيع على زراعة الأشجار المحلية التي تتوافق مع طبيعة المنطقة.

// انتهى //

13:03ت م

0067





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة عسير تدشن مبادرة لزراعة 11 ألف شجرة طلح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.