السعودية اليوم / إجراء 15 عملية ناجحة باستخدام الروبوت الآلي في مستشفى الملك خالد بنجران



نجران 03 رمضان 1442 هـ الموافق 15 أبريل 2021 م واس

تمكّن أطباء الجراحة بمستشفى الملك خالد بنجران من إجراء 15 عملية ناجحة باستخدام تقنية الروبوت الآلي وذلك منذ بداية العام الحالي 2021م.

وأوضحت "صحة نجران" أن هذه العمليات شملت عدد 6 عمليات جراحية لاستئصال الأورام، تضمنت استئصال الكلية مع الحالب لمريض يعاني من ورم سرطاني بالحالب وعدد 5 عمليات لاستئصال أورام نسائية، إضافةً إلى عمليتين في تخصص السمنة وعملية لاستئصال قطعة حديدية من البروستات مع ترميم مجرى البول وعملية ترميم حوض الكلية واستخراج حصوات الكلى، وعملية لاستئصال القولون والمستقيم، وكذلك 4 جراحات عامة.

ولفتت إلى أن جميع المرضى تلقوا الرعاية الصحية اللازمة، وغادروا المستشفى وهم يتمتعون بصحة جيدة بفضل من الله.

// انتهى //

12:53ت م

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