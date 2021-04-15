السعودية اليوم / الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز يختتم حملته البيئية "ندوّرها لك من بيتك"



جدة 03 رمضان 1442 هـ الموافق 15 أبريل 2021 م واس

اختتم الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز حملته البيئية "ندوّرها لك من بيتك"، التي شهدت انتشارًا جغرافيًا واسعًا في مدينة جدة، حيث نشِطت في 38 حيًّا من أبرز أحياء المدينة وأكثرها حيويةً ولاقت اهتمامًا وقبولًا لدى أهالي الأحياء وسكّان المدينة.

وبلغ عدد المنازل التي تمت زيارتها 1250 منزلًا جُمعت منها المخلّفات الاستهلاكية من الورق والبلاستيك التي يُقدّر وزنها بـ 60 طنًّا ليتم إعادة تدويرها خلال 10 أشهر منذ إطلاقها في يوليو 2020 وحتى انتهائها في أبريل 2021.

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12:53ت م

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