السعودية اليوم / جامعة نجران تستحدث برنامج ماجستير الدراسات الأدبية والنقدية



نجران 03 رمضان 1442 هـ الموافق 15 أبريل 2021 م واس

وافق مجلس جامعة نجران على استحداث برنامج ماجستير الدراسات الأدبية والنقدية مدفوع الرسوم بكلية العلوم و الآداب خلال الجلسة الرابعة للعام الجاري التي عُقدت برئاسة معالي رئيس الجامعة الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، وحضور أمين مجلس شؤون الجامعات الدكتور محمد الصالح.

وبين وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أمين مجلس الجامعة الدكتور سعيد السريعي أن المجلس أقر تعديل التقويم الدراسي للفصل الدراسي الثاني والصيفي من العام الجامعي الحالي 1441 /1442، موضحاً أنه تم تعيين 6 من أعضاء هيئة التدريس العائدين من الابتعاث على رتبة أستاذ مساعد، وابتعاث 10 من المعيدين والمحاضرين، إضافة إلى إنهاء بعثة 6 من المبتعثين، ومناقشة العديد من الموضوعات ذات العلاقة المدرجة على جدول أعمال المجلس.

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12:48ت م

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