السعودية اليوم / إجراء 1,965,000 فحص كورونا في المختبر الإقليمي بالشرقية



الدمام 03 رمضان 1442 هـ الموافق 15 أبريل 2021 م واس

أجرى المختبر الإقليمي في مدينة الدمام 1,965,000 فحص

وأوضحت صحة الشرقية أن هذا العدد من الفحوصات الطبية الخاصة بفيروس كورونا خلال هذه المدة يعكس حجم الجهود المبذولة من جميع العاملين في المختبر، كما يعكس ما يتمتع به المختبر من خبرات مؤهلة وأجهزة حديثة مكّنت من إنجاز هذه الفحوصات.

يُذكر أن المختبر الإقليمي في الدمام يضم كادراً من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين والفنيين في مختلف التخصصات، ويستقبل الفحوصات الطبية من المواطنين والمقيمين على مدار الساعة، كما حصل على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي" للمرة الثالثة على التوالي؛ حيث نجح في تحقيق معايير الاعتماد ومتطلباته.

// انتهى //

12:38ت م

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الدمام 03 رمضان 1442 هـ الموافق 15 أبريل 2021 م واسأجرى المختبر الإقليمي في مدينة الدمام 1,965,000 فحص كورونا منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن.وأوضحت صحة الشرقية أن هذا العدد من الفحوصات الطبية الخاصة بفيروس كورونا خلال هذه المدة يعكس حجم الجهود المبذولة من جميع العاملين في المختبر، كما يعكس ما يتمتع به المختبر من خبرات مؤهلة وأجهزة حديثة مكّنت من إنجاز هذه الفحوصات.يُذكر أن المختبر الإقليمي في الدمام يضم كادراً من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين والفنيين في مختلف التخصصات، ويستقبل الفحوصات الطبية من المواطنين والمقيمين على مدار الساعة، كما حصل على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي" للمرة الثالثة على التوالي؛ حيث نجح في تحقيق معايير الاعتماد ومتطلباته.// انتهى //12:38ت م0057

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