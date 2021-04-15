السعودية اليوم / تنفيذ أكثر من 960 زيارة منزلية للمرضى في القريات



القريات 03 رمضان 1442 هـ الموافق 15 أبريل 2021 م واس

نفّذت صحة القريات 965 زيارة للمرضى في منازلهم عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية، وذلك خلال الربع الأول من العام الميلادي 2021م، استفاد منها 408 مرضى من المرضى المسجلين في البرنامج، عبر 5 فرق طبية تضم 35 كادرًا.

وتقدم وزارة الصحة خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وذلك من خلال فرق طبية مدربة ومؤهلة يعملون في العديد من المستشفيات والمدن الطبية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، حيث يتم قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخدمات الطبية لهم وهم بين أهليهم وذويهم وفقاً لمعايير معتمدة .

وتشمل خدمات الرعاية الصحية المنزلية: الرعاية الطبية، و التمريضية الشاملة، و متابعة المرضى طريحي الفراش، وكبار السن، وتقوم برعايتهم في ما يتعلق بالأمراض المزمنة التي يعانون منها مثل: ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، وأمراض القلب، والأوعية الدموية، والجهاز التنفسي، والعناية بالجروح، وقرح الفراش والأنابيب، و القساطر، والعلاج الوريدي، والعلاج التلطيفي، ورعاية مرضى الأمراض النفسية والعصبية، إضافةً إلى توفير خدمة العلاج الطبيعي والعلاج التنفسي والتغذية السريرية و الخدمات الاجتماعية، ومن أهم الخدمات التثقيف الصحي للمريض وراعي المريض والعائلة، ولا تقتصر الخدمات على الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية، ولكن يتم توفير المستلزمات الطبية والأجهزة الطبية والأدوية وفقاً لاحتياج المريض.

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12:23ت م

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