

مسقط 03 رمضان 1442 هـ الموافق 15 أبريل 2021 م واس

سجّلت سلطنة عمان خلال الـ 24 ساعة الماضية 1035 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة العمانية أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 176668 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1821 وفاة، في حين بلغ إجمالي المتعافين 156845 حالة.

// انتهى //

12:23ت م

0055



مسقط 03 رمضان 1442 هـ الموافق 15 أبريل 2021 م واسسجّلت سلطنة عمان خلال الـ 24 ساعة الماضية 1035 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 14 وفاة، وبلغت حالات الشفاء 1200 حالة.وذكرت وزارة الصحة العمانية أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 176668 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1821 وفاة، في حين بلغ إجمالي المتعافين 156845 حالة.// انتهى //12:23ت م0055

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سلطنة عمان تُسجل 1035 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.