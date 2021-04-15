شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق ‏462‏ منشأة تجارية وتحرير 110 ‏مخالفات في حائل والان نبدء بالتفاصيل

وأكد أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم أبو راس أن الفرق ‏الرقابية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية ‏للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، مشدداً على أنه لن يتم ‏التهاون مع المنشآت المخالفة وسيتم تطبيق جميع العقوبات من إغلاق ‏للنشاط واستحصال للغرامات المالية بحدها الأقصى وفقاً للائحة الغرامات ‏والجزاءات البلدية، مشيراً إلى أن هذه الجهود التي تبذلها الأمانة ‏وبلدياتها تأتي ‏بمتابعة مستمرة من سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه ووفقاً لتوجيهات معالي وزير ‏الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ودعا أمين المنطقة المواطنين والمقيمين الالتزام بتطبيق الإجراءات ‏الاحترازية والوقائية ولبس الكمامة وتعقيم اليدين والتباعد الاجتماعي ‏وتجنب الازدحام عند المراكز والمجمعات التجارية والإبلاغ عن أي ‏مخالفة تخص تطبيق الاحترازات الوقائية من خلال قنوات التواصل مع ‏الأمانة على الرقم 940 أو تطبيق بلدي المتاح عبر ‏الأجهزة الذكية.