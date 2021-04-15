شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 462 منشأة تجارية وتحرير 110 مخالفات في حائل والان نبدء بالتفاصيل
وأكد أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم أبو راس أن الفرق الرقابية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة وسيتم تطبيق جميع العقوبات من إغلاق للنشاط واستحصال للغرامات المالية بحدها الأقصى وفقاً للائحة الغرامات والجزاءات البلدية، مشيراً إلى أن هذه الجهود التي تبذلها الأمانة وبلدياتها تأتي بمتابعة مستمرة من سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه ووفقاً لتوجيهات معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
ودعا أمين المنطقة المواطنين والمقيمين الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ولبس الكمامة وتعقيم اليدين والتباعد الاجتماعي وتجنب الازدحام عند المراكز والمجمعات التجارية والإبلاغ عن أي مخالفة تخص تطبيق الاحترازات الوقائية من خلال قنوات التواصل مع الأمانة على الرقم 940 أو تطبيق بلدي المتاح عبر الأجهزة الذكية.